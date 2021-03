Gran Bretagna e viaggi internazionali, Boris Johnson: “Diremo di più il 5 aprile”

14:29

I rumors intorno alla data per la riapertura ai viaggi internazionali da e per la Gran Bretagna si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime ore e alla fine è stato lo stesso premier Boris Johnson a intervenire in Parlamento per fare chiarezza: le prime novità sull’argomento arriveranno il prossimo 5 aprile.

L’intervento di Johnson precederà di una settimana il report sul tema che verrà reso pubblico il 12 aprile. La Global Travel Taskforce renderà note le linee guida da rispettare per la ripartenza del turismo, che si prevede avverrà a tappe partendo dagli spostamenti domestici.



Quindi verrà confermata la data del 17 maggio per la riapertura delle frontiere Sull’argomento Boris Johnson è rimasto sul vago e ha nuovamente rimandato al 5 aprile aggiungendo: assolutamente non prima.