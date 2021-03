Phuket: da luglio nessun obbligo di quarantena per chi è vaccinato

19:30

Seguendo un copione già previsto dopo le enormi pressioni esercitate dal comparto turistico per la ripresa di viaggi in Thailandia, il Governo ha abolito il requisito di sottostare a quarantena per i visitatori vaccinati in arrivo a Phuket dal 1 luglio.

Pubblicità

Phuket comincerà quindi tre mesi prima rispetto al resto del Paese, che dovrebbe riaprire per i vaccinati solo in ottobre.

Il primo ministro Prayut Chan-o-cha ha presieduto una riunione che ha portato all’approvazione della proposta avanzata dal settore privato e dai gruppi imprenditoriali di Phuket di vaccinare almeno il 70% dei residenti dell'isola per poter riaprire ai turisti vaccinati.



Fonti locali hanno precisato a Travel Daily News che gli stranieri che visiteranno Phuket senza essere stati sottoposti a quarantena verranno monitorati utilizzando l'app mobile di tracciamento Covid-19. Il governo prevede di testare il piano di riapertura a Phuket prima di procedere su altre mete come Koh Samui, i cui operatori locali hanno già fatto richiesta di seguire l’esempio di Phuket.