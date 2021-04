La California volta pagina: riapertura da metà giugno

08:00

Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato che il Golden State prevede di riaprire completamente entro il 15 giugno, a condizione che i livelli di contagio rimangano stabili e ci sia una fornitura sufficiente di vaccino per ogni californiano che lo desidera.

"Con oltre 20 milioni di vaccini somministrati in tutto lo Stato, è tempo di voltare pagina e iniziare a cercare di riaprire completamente l'economia della California - ha detto Newsom in un intervento riportato da Travelpulse -. Ora possiamo iniziare a pianificare il post pandemia. Dovremo rimanere vigili e continuare a indossare mascherine ed effettuare le vaccinazioni, ma la luce alla fine del tunnel non è mai stata così brillante".



Lo Stato continuerà a richiedere che le mascherine siano indossate in ambienti pubblici e incoraggerà tutti i residenti a vaccinarsi completamente, ma le attività quotidiane potranno ripartire.

Con la piena riapertura dell'economia, la California terminerà il suo ‘Blueprint for a Safer Economy’, che è stato implementato nell'agosto 2020, e avvierà una fase che chiama ‘Beyond the Blueprint’. Anziché dividere lo Stato per contee e assegnare uno dei quattro livelli codificati a colori che riflettono lo stato epidemiologico, le comunità della California passeranno a questa nuova fase collettivamente.