Seller, Tourism Australia: “Confini ancora chiusi, ma occhi aperti sul mercato italiano”

09:19

I confini australiani rimangono chiusi, ma Tourism Australia mantiene il focus sui mercati internazionali continuando le proprie attività.

"Andiamo avanti con tutto ciò che serve per rimanere in contatto con adv e t.o. partner", spiega Eva Seller, regional general manager di Tourism Australia. "Da luglio a oggi abbiamo formato circa mille adv italiani su diversi argomenti, mentre con i t.o. facciamo degli aggiornamenti trimestrali".



In attesa di poter tornare a viaggiare, l'ente prosegue il lavoro con i suoi key distribution partner che includono t.o. generalisti, come Alpitour, Quality Group, Mappamondo e Alidays, e specializzati, come Go Australia e National Geographic Expeditions. "Si aggiungono anche gli adv Aussie Specialist - sottolinea Seller -. Sono degli ottimi ambassador, perché conoscono la destinazione e parlano direttamente al cliente".



La situazione

A oggi, gli unici stranieri autorizzati a entrare in Australia senza obbligo di quarantena sono gli abitanti della Nuova Zelanda. Le vaccinazioni proseguono e si dovrebbero concludere a ottobre. "Secondo me - conclude - i confini non verranno riaperti almeno fino a fine anno o inizio 2022. Non sappiamo ancora cosa deciderà il Governo e quali requisiti andranno rispettati per l'accesso nel Paese". G. G.