La Croazia vaccina tutti i dipendenti del settore turismo

15:56

Prenderà il via la prossima settimana la massiccia campagna di vaccinazione che coinvolgerà tutto il personale impiegato nel comparto del turismo in Croazia.

Si tratterà di un’operazione che coinvolgerà 70mila impiegati nel settore, si legge su Travelmole, e verrà effettuata in due tranche: nella prima verranno vaccinati i dipendenti e i lavoratori stagionali che sono destinati a stare a stretto contatto con i clienti, mentre nella seconda ondata verranno chiamati gli addetti ai lavori di ufficio o in generale di minore contatto con il pubblico.



"La Croazia è tra i primi paesi a vaccinare i lavoratori del turismo – ha evidenziato il ministro del Turismo e dello Sport Nikolina Brnjac - e questo è estremamente importante per noi per posizionarci ulteriormente come destinazione sicura. Oltre al progetto Safe Stay in Croatia, questa è un'ulteriore garanzia per i turisti che la Croazia soddisfi tutti i prerequisiti per una vacanza sicura".