Francia prima in Europa: lanciato il passaporto digitale

10:24

La Francia è la prima nazione dell’Unione europea a lanciare il proprio pass digitale Covid per i viaggi. Inizialmente l’app verrà utilizzata per consentire di viaggiare da e verso i Territori francesi d’Oltremare.

L'app TousAntiCOVID, spiega TravelMole, era stata ideata già lo scorso anno ma solo per il tracciamento dei contatti. Ora utilizza codici QR per verificare l’effettuazione del vaccino o i risultati dei test; attualmente è disponibile solo per i cittadini francesi ed è stata scaricata già da circa 15 milioni di persone.



Anche la Spagna pare intenzionata a seguire a breve l’esempio della Francia: il governo ha infatti annunciato che il passaporto digitale è quasi pronto per il lancio.