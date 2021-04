Francia, formazione per adv con il programma FrancExpert

di Gaia Guarino

La Francia investe sulla formazione degli adv. Il roadshow organizzato da Atout France, per la seconda volta in digitale, ha coinvolto oltre 120 agenzie. "Penso con ottimismo che il mercato Italia sarà quello che nei prossimi mesi si riprenderà più facilmente avvantaggiato dalla prossimità", commenta Frédéric Meyer (nella foto) direttore Italia Atout France. "Abbiamo lavorato molto per rafforzare il turismo in Francia con un programma di formazione, FrancExpert, dedicato agli adv".

Il nuovo programma FrancExpert si è rifatto il look diventando sempre più dinamico e prezioso per approfondire la conoscenza della destinazione e vendere sia la Francia sia i suoi territori d'oltremare. È dedicato agli adv leisure, ai t.o. e - come novità - anche al mice.



Quest'anno l'accento è sullo slow tourism, il turista cerca gli spazi aperti e la vacanza in sicurezza. Per tale ragione ben funzionano idee come le houseboat proposte dal t.o. Loft StudioViaggi per la navigazione fluviale e i tour in bicicletta come quelli organizzati da Girolibero.