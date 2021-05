Francia, il ritorno dei turisti: porte aperte dal 9 giugno

14:22

Il graduale ritorno alla normalità della Francia riguarda anche l’inbound nazionale. A partire dal 9 giugno, infatti, in base alle disposizioni del presidente Macron i turisti stranieri potranno entrare nel Paese purché muniti di pass sanitario che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o il risultato negativo di un test molecolare.

I piani per la ripresa

Il piano in più fasi prevede la riapertura di ristoranti e caffè all’aperto a partire dal 19 maggio, così come potranno tornare a essere oeprativi da quel giorno anche musei, cinema, tetri, siti cultural e impianti sportivi con il limite di occupazione di 800 persone all’interno e mille all’aperto.



Il 9 giugno, oltre al ritorno del turismo internazionale, vedrà anche l’apertura di bar e ristoranti fino alle 23, ma la data da segnare sul calendario sarà il 30 giugno, che segnerà la fine del coprifuoco notturno e la revoca della maggior parte delle restrizioni.