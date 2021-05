Regno Unito: il Foreign Office pronto ad ampliare la lista dei Paesi ‘verdi’

14:45

Il Foreign Office britannico allenta le misure su alcune destinazioni di vacanza. Sarebbero infatti diversi i Paesi prossimi a entrare nella ‘lista verde’ per viaggiare in sicurezza.

A uscire dalla lista dello sconsiglio di viaggi non essenziali sarebbero, come riportato da Travelmole, il Portogallo (escluse le Azzorre), le isole Canarie e le isole greche di Rodi, Kos, Zante, Corfù e Creta, nonché Gibilterra, Malta e Israele.

Restano nella ‘lista nera’ altre parti della Spagna o della Grecia.

Tuttavia, non è ancora ufficiale che queste destinazioni passeranno alla lista ‘verde’ dei paesi sicuri a basso rischio. I viaggi di piacere all'estero sono ancora vietati almeno fino al 17 maggio e il Governo dovrebbe annunciare proprio questa settimana quali destinazioni saranno sulla lista verde.