L'Egitto riparte: soggiorni in villaggio sicuri e senza restrizioni

11:21

L’Egitto è pronto a ripartire e l’Egyptian Tourism Promotion Board sottolinea come il Paese sia in prima linea nella ripresa del turismo. L’ultima notizia riguarda le attività di spiagge, caffè e ristoranti negli hotel, che non dovranno sottostare all’orario di chiusura alle 21 previsto dall’ultimo decreto emanato il 5 maggio per regolare le attività commerciali nel periodo compreso tra fine Ramadan e festività dell’Eid.

Il ministro del Turismo e delle Antichità Khaled El-Enany ha infatti chiarito che i turisti ospitati in hotel e resort potranno godere di una vacanza completa fruendo di tutti i comfort di hotel e villaggi senza restrizioni di orario.

Intanto, per garantire la massima sicurezza ai turisti e al personale locale, l’Egitto ha anche implementato regolamenti temporanei con l’obiettivo di rilanciare il settore del turismo e dell’aviazione e incoraggiare i turisti a considerare il Paese per le prossime vacanze. A questo proposito, per generare valore aggiunto per tutti, l’Egitto sta lavorando a stretto contatto con partner del settore, come tour operator e compagnie aeree.