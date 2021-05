ExploreFrance: al via la campagna milionaria sui mercati europei

09:18

Atout France, insieme a 13 Comitati regionali del turismo, ad agenzie turistiche della Francia continentale e a diverse società private del settore, lancia una campagna per riavvicinare i turisti

su 10 mercati europei.

Da più di un anno, le misure prese per contenere l'epidemia di Covid-19 che sta colpendo tutto il mondo hanno avuto un forte impatto sull'economia internazionale. In Francia, secondo la Banca di Francia, le entrate del turismo internazionale sono diminuite di poco più del 50% nel 2020 rispetto al 2019. Tuttavia, il miglioramento della situazione sanitaria e l'accelerazione delle campagne di vaccinazione in Europa permettono al Governo francese di allentare le condizioni di accesso al territorio nazionale.

Dal 3 maggio, i turisti dell'area europea hanno di nuovo la possibilità di venire in Francia a condizione di presentare un test Pcr negativo. Un segnale positivo che permette di considerare una ripresa graduale dell'attività turistica.

Pubblicità

Ecco perché Atout France, i 13 Comitati regionali del turismo, le agenzie turistiche della Francia metropolitana e le imprese private del settore hanno elaborato una strategia comune per riconquistare i visitatori europei. L'obiettivo di questa campagna è di posizionare la Francia come LA destinazione ideale per tornare a viaggiare rispetto ai viaggiatori europei che, prima della pandemia, rappresentavano già più del 75% dei flussi di visitatori internazionali e dovrebbero rappresentare più dell'85% nel 2021.

Con il marchio #ExploreFrance, questa campagna di rilancio inviterà i turisti di 10 mercati europei a venire in Francia per ritrovare quel che conta davvero. Promuoverà un'offerta turistica rinnovata per soddisfare le nuove aspirazioni dei visitatori e sostenere il loro bisogno di ritrovare nuove energie e tornare all’essenziale.



La campagna metterà dunque in primo piano le offerte innovative in termini di turismo slow, di scoperta degli spazi naturali, di cultura e patrimonio così come l'arte di vivere, e si baserà sulla volontà comune di promuovere un turismo più sostenibile.

La campagna, prevista in sequenza per l'estate e la bassa stagione/autunno, è stata concepita per essere declinata in modo graduale e flessibile in funzione dei cambiamenti della situazione sanitaria in Francia e sui vari mercati europei, e dell’evoluzione delle restrizioni sui viaggi intraeuropei verso la Francia. Essenzialmente digitale, si baserà su un insieme di azioni marketing e comunicazione rivolte prioritariamente alle famiglie, ai Millennials e ai Dinks (coppie senza figli). L’investimento nel 2021 sarà pari a 10 milioni di euro.