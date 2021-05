08:35

Semaforo verde per il Digital Green Certificate. Il Parlamento europeo ha ufficialmente approvato l’accordo per l’adozione del certificato e, secondo quanto dichiarato dalla Commissione Ue, il lancio ufficiale dello strumento messo a punto per la ripresa in sicurezza della mobilità nel Vecchio Continente dovrebbe avvenire il primo luglio, al termine della fase di sperimentazione e ratifica, si legge su Travel Mole.

Pubblicità

“Stiamo mantenendo fede al nostro impegno di introdurlo entro l’estate”, ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ribadendo che il green pass sarà “gratuito, sicuro e accessibile a tutti. Coprirà la vaccinazione, i test e il recupero offrendo diverse opzioni ai cittadini”.



Anche cartaceo

Come già annunciato nei giorni scorsi, il pass sarà sia digitale che cartaceo e non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio.



Attualmente, il Green Certificate è in fase di test in oltre 15 Paesi, inclusa l’Italia.