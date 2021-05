Variante indiana, la Francia obbliga alla quarantena i turisti Uk

14:01

Dal 31 maggio chiunque arrivi dal Regno Unito in Francia dovrà restare in quarantena per sette giorni. La decisione è stata presa dal Governo francese a causa della diffusione della variante indiana del coronavirus e, come spiega la BBC, è stata preceduta dalle mosse di Germania e Austria: la prima ha imposto una quarantena di due settimane ai passeggeri britannici, la seconda ha vietato i voli diretti dal Regno Unito a parire dal 1 giugno.

Il chief medical officer inglese Chris Whitty ha affermato che la variante indiana “è più trasmissibile” rispetto a quella britannica dentificata per la prima volta nel Kent e responsabile dell’ondata mortale di infezioni da Covid-19 di questo inverno nel Paese. “Ci aspettiamo che, nel tempo, qesta variante arrivi a sorpassare la precedente, diventando la dominante in Gran Bretagna” ha aggiunto.