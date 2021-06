Parte il programma ‘Vivi ovunque, con Airbnb’: le selezioni

16:24

Si chiama ‘Vivi ovunque, con Airbnb’ il programma rivolto a 12 persone in tutto il mondo che potranno, in caso di selezione, vivere in case Airbnb per circa un anno.

“A partire da oggi – si legge in una nota della società -, tutti coloro interessati a esplorare la vita nomade, possono inviare la propria candidatura al sito www.airbnb.com/liveanywhere. Una volta selezionati, i partecipanti inizieranno il proprio viaggio con il supporto e l’esperienza dei Senior Nomads, alcuni membri del team di Airbnb ed esperti del settore, come la giornalista Imani Bashir”.



Le candidature per il programma 'Vivi ovunque, con Airbnb' sono aperte da oggi fino al 30 giugno 2021. I 12 partecipanti verranno selezionati da una giuria nel mese di luglio e inizieranno il loro viaggio a settembre 2021.