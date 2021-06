Airbnb, le tre tendenze della domanda italiana per il 2021

08:00

Ogni anno Airbnb elabora un report analizzando prenotazioni e ricerche effettuate dagli utenti in vista dell'estate.

Dal documento relativo al 2021 emergono tre tendenze riguardanti gli italiani: si prediligono soggiorni a lungo termine (+28% delle prenotazioni), sono sempre più i gruppi e le famiglie che si affidano alla piattaforma e riservano alloggi medio grandi in grado di ospitare più di 5 persone (+53% rispetto al 33% del 2019); infine si rileva una maggiore propensione verso le località rurali (37% delle preferenze complessive).



Come riporta A&F di Repubblica, quest'estate il 73% degli italiani si indirizzerà verso località più remote e meno battute. "Nel primo trimestre 2021 abbiamo assistito, non a caso, a un aumento dell'offerta di alloggi nelle aree non urbane del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019" spiega Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia. M. T.