Smart working in baita: la proposta di Airbnb con Visit Trentino

21:00

Al bando la solita vita da scrivania: Airbnb, in partnership con Visit Trentino, attraverso il concorso "La pausa pranzo più bella del mondo" offre l'opportunità di cambiare scenario e lavorare a contatto con la natura.

Per candidarsi basta collegarsi al sito dedicato e raccontare, entro le 23:59 del 31 maggio, la propria storia di resilienza in smart working. I tre racconti che dimostreranno la maggiore capacità di adattamento saranno premiati con un soggiorno di una settimana in una baita in Trentino e con due coupon per provare un'esperienza Airbnb sul territorio.



Inoltre, attraverso un test di autovalutazione psicologica, i vincitori potranno valutare il vissuto e massimizzare - supportati da una psicologa - i benefici effetti della montagna. L. F.