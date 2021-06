Baleari e Canarie, dal 28 giugno potrebbero ritornare gli inglesi

15:56

La rinascita turistica di Baleari e Canarie potrebbe avere una data d’inizio: il 28 giugno. Quel giorno, infatti, il Regno Unito potrebbe riesaminare il semaforo Covid per i due arcipelaghi spagnoli, la cui situazione epidemiologica verrebbe dunque analizzata separatamente rispetto al resto dei territori spagnoli, consentendo così alle isole di entrare nella lista verde britannica.

Ad annunciarlo a Europa Press Television l’ambasciatore britannico Hugh Elliott. Un modo di procedere che, come spiega Preferente, non potrà essere applicato alle altre comunità autonome spagnole dato che, sottolinea l’mbascitore, “c’è un movimento molto fluido di persone tra le regioni”. Un peccato per destinazioni come la Comunità Valnciana, che sul fronte Covid vanta numeri molto buoni.