08:03

Da mercoledì 30 le Baleari entreranno nella green list dei Paesi nei quali i cittadini britannici possono viaggiare senza dover effettuare quarantena al rientro. E la Spagna, da mercoledì 30, ha deciso di richiedere ai viaggiatori Uk diretti alle Baleari un certificato che attesti la vaccinazione completa o un test Prc negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza.

L’annuncio è stato dato dal capo del governo Pedro Sánchez, sulla scia dell’appello dello stesso governo della Baleari, che ha chiesto aiuto per mantenere la situazione sanitaria tranquilla. Anche se dopo l’ultimo focolaio sviluppatosi a Maiorca fra ragazzi in gita scolastica, le Baleari hanno mostrato qualche problema.



Il provvedimento preso dal governo spagnolo si basa sui dati degli ultimi 14 giorni, che vedono il Regno Unito nuovamente sotto pressione per un incremento di contagi dovuti alla cosiddetta variante Delta. Da qui la decisione di Madrid di allineare il Paese ad altri Stati europei, che da qualche giorno applicano restrizioni più severe ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito proprio per la nuova crescita dei casi.



Ora che la Gran Bretagna ha deciso di inserire le isole spagnole nella sua green list, anche la Penisola iberica ha deciso di rafforzare le norme di sicurezza.