12:33

È arrivata ieri la decisione del governo Uk di aprire uno spiraglio per le vacanze estive dei britannici. Da mercoledì 30 giugno, infatti, le isole Baleari sono state inserite nella ‘green list’ dei Paesi sicuri per viaggiare, cosa che comporta che i turisti inglesi non dovranno effettuare tamponi o quarantene al ritorno dalle loro vacanze nell’arcipelago spagnolo.

Una boccata d’ossigeno per le casse del turismo di Ibiza, Maiorca e Minorca, se si pensa che prima della pandemia erano 5 milioni i turisti inglesi che sceglievano le Baleari come meta di vacanza.



Un duro colpo invece per l’Italia e la Grecia: i due competitor mediterranei delle isole spagnole restano nella lista ‘gialla’ per la Gran Bretagna, cosa che comporta la quarantena al ritorno e quindi non stimola le prenotazioni.



Stessa situazione anche per il resto della Spagna, comprese le Canarie, che restano in lista gialla e devono attendere una nuova revisione del ‘semaforo’ dei viaggi, anche se il ministro dei Trasporti Grant Shapps oggi ha sostenuto durante un’intervista alla BBC che le cose potrebbero cambiare molto rapidamente, anche per i Paesi inseriti nella green list, a seconda dell’andamento dei contagi.