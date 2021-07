Il Qatar riapre le frontiere a tutti i viaggiatori vaccinati

11:45

Il Qatar ha riaperto le frontiere ai visitatori internazionali che hanno concluso il ciclo vaccinale contro il Covid-19, con vaccini approvati dal Ministero per la Salute Pubblica.

Le nuove misure di ingresso consentiranno alle persone completamente vaccinate di visitare il Qatar senza la necessità di sottoporsi a quarantena. I nuovi accordi renderanno più semplici gli spostamenti da e per il Paese anche per i cittadini e i residenti in Qatar, permettendo ai completamente vaccinati di bypassare la quarantena una volta rientrati in Qatar.



Tutti i visitatori - vaccinati e non – dovranno comunque sottoporsi al tampone entro 72 ore dal viaggio.

Per l’ingresso nel Paese i visitatori internazionali, i cittadini e i residenti devono obbligatoriamente registrarsi e caricare la documentazione necessaria, come il certificato vaccinale, il risultato del tampone effettuato fino a 72 ore prima e le informazioni personali sul sito www.ehteraz.gov.qa.

I viaggiatori dovranno richiedere gratuitamente l’autorizzazione sul sito ‘Ehteraz’ almeno 12 ore prima della partenza per il Qatar.



Le norme sui visti per i visitatori si applicano solo a determinate nazionalità, con oltre 80 Paesi, inclusa l’Italia, che possono entrare in Qatar con un visto gratuito rilasciato all'arrivo. I visitatori dovranno però presentare una conferma di prenotazione presso un hotel.

In aggiunta, tutti i viaggiatori dovranno scaricare e attivare l’app mobile ‘Ehteraz’ su una SIM card del Qatar. Questa può essere acquistata sia da Ooredoo che Vodafone all’arrivo all’aeroporto internazionale Hamad. Dopo l’attivazione, i visitatori potranno partecipare alle attività pubbliche come la visita a centri commerciali, ristoranti, musei, e utilizzare i trasporti pubblici o i taxi.