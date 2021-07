10:06

Tradizionale appuntamento di inizio estate per l’ente nazionale croato per il Turismo, che ha festeggiato l’avvio della bella stagione con una serata a Milano al Ceresio 7 Pools & Restaurant.

Viviana Vukelic (nella foto con Kristjan Staničić), direttrice per l’ Italia, ha fatto gli onori di casa ricordando come la Crozia rappresenti una destinazione assolutamente sicura e vicina all’Italia, dove scegliere fra un’infinità di opportunità e soluzioni per trascorrere una vacanza serena.

Sicurezza ribadita dal direttore generale dell’ente, Kristjan Staničić, che ha ricordato il progetto Safe stay in Croatia, messo a punto proprio per garantire elevati standard di sicurezza a chi si reca nel Paese. “A questo aggiungo che la maggior parte del personale che lavora nel turismo è stato vaccinato. Siamo i vostri vicini di casa. Molti italiani amano la Croazia e i flussi turistici stanno riprendendo quota. L’obiettivo è quello di mantenere l’appeal della destinazione per tutto l’anno. Grazie alla molteplicità di soluzioni di vacanza offerte, puntiamo a recuperare i numeri per tornare presto ai livelli del 2019”.



Presente anche il console generale della Repubblica di Croazia a Milano, Stjepan Ribić, per un evento finalmente in presenza, che ha dato modo di sperare in un graduale ritorno alla normalità.

I.C.