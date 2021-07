Czech Tourism: a Milano il murale ispirato a Praga

17:23

Un progetto di Czech Tourism nato durante il lockdown ha finalmente trovato espressione a Milano. Due artisti romani con la loro street art, su commissione dell’ente del turismo ceco, hanno realizzato un’opera dedicata a una Praga in continuo divenire. L’opera realizzata in collaborazione con l’ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano e il Municipio 4 è pronta in via Morosini 4 a Milano.

I tratti dominanti sono quelli dell’Art Nouveau di Mucha, nelle forme della principessa Libuse. E’ il predominante trait d’union tra il profilo neo-rinascimentale del museo nazionale di Praga, delineato sullo sfondo, e i simboli, posti in primo piano, della città attuale, moderna e vivace, perfetta per le famiglie e per la generazione Z. Un gigantesco murale con ‘incastonato’ un cuore rosso, che tende virtualmente la mano alle altre due grandi opere del noto street artist Millo, che già si affacciano sul Giardino delle Culture, in Zona4 a Milano.



A firmarlo sono gli artisti romani Solo e Diamond, il cui decennale sodalizio non aveva fin qui trovato ancora sfogo su una parete milanese. A fornire loro l’occasione è stato proprio l’ente nazionale per il turismo veco di Milano, che durante il lockdown ha lavorato all’unica promozione possibile della propria destinazione turistica: stuzzicare gli italiani con ispirazioni, suggestioni ed emozioni, in attesa di poter tornare a viaggiare. In quest’ottica è nato anche il progetto di donare alla città di Milano un murale d’autore, che avesse i colori e le seduzioni della terra ceca.