08:01

Altri Paesi potrebbero presto essere inseriti nella green list del Regno Unito. A rivelarlo è stato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, poche ore dopo l’annuncio della revoca della quaratena per i viaggiatori completamente vaccinati provenienti dall’Ue e dagli Stati Uniti.

Intervistato da Sky News, il ministro si è detto “fiducioso” sulla possibilità di allungare l’elenco degli Stati ammessi senza restrizioni.



“Abbiamo svolto il lavoro che dovevamo fare a livello nazionale e mentre vediamo altri Paesi recuperare il ritardo, siamo sempre più fiduciosi sul fatto che altri Stati passino in green list”, ha dichiarato, riporta Travel Mole.



Restrizioni per la Spagna

Diversa la situazione per chi arriva dalla Spagna, dove i contagi sono in aumento. Il ministro non esclude il declassamento del Paese alla lista ‘amber plus’.



Questo potrebbe comportare per i viaggiatori un periodo di quarantena all’arrivo in Uk.