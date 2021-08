Galizia, stop al Green Pass: cade l’obbligo in Spagna

12:54

L’intera Spagna dice no all’uso esteso del Green Pass. La Galizia ha respinto l’obbligo di certificazione verde per accedere a bar, ristoranti e locali notturni. Si tratta dell’ultima regione spagnola dove vigeva ancora l’obbligo del pass per accedere ad alcune attività.

Come riporta ilsole24ore.com a renderlo noto è il Tribunale regionale galiziano, che di fatto ha reso l’intera Spagna non soggetta all’uso esteso del Green Pass. Anche i tribunali di Andalusia e Cantabria avevano bloccato l’uso esteso del documento, dopo che i governi locali avevano tentanti di imporre l’obbligo.