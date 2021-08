Phuket Sandbox: arriva l'upgrade del programma con la 7+7 Extension

15:09

Il programma Phuket Sandbox passa alla fase due. Dopo il successo dell’iniziativa rivolta ai turisti internazionali che hanno già completato il ciclo di vaccinazione arriva ora il via libera all’upgrade definito 7+7 Extension.

A partire dal 16 agosto, il programma consente ai viaggiatori internazionali autorizzati di ridurre il soggiorno obbligatorio a Phuket da 14 a 7 giorni, dopodiché è possibile trascorrere altre 7 notti a Krabi (Ko Phi Phi, Ko Ngai, o Railay), Phang-Nga (Khao Lak o Ko Yao), o Surat Thani (Samui Plus – Ko Samui, Ko Phangan o Ko Tao).



I viaggiatori che intendono trascorrere altre 7 notti fuori Phuket devono ottenere un modulo di trasferimento rilasciato dal loro hotel a Phuket che indica che hanno soggiornato in città per 7 notti, che dovranno mostrare insieme ai risultati negativi dei loro due test eseguiti in loco.