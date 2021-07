La Thailandia aggira la quarantena con il 'Phuket sandbox'

12:55

Da quando le restrizioni ai viaggi in Thailandia sono state imposte all'inizio del 2020, il turismo è precipitato e nessuno ha più parlato di Phuket, l’isola dove il 95% dell'economia è legata all'industria.

Per superare l’impasse, come riportato da Travelweekly, il Governo thailandese sta andando avanti con un programma noto come ‘Phuket sandbox’ per riaprire l'isola ai visitatori completamente vaccinati. Spera di far rivivere il turismo, un settore che rappresentava il 20% dell'economia del Paese prima della pandemia.



Invece delle quarantene alberghiere richieste altrove in Thailandia, i turisti a Phuket potranno soggiornare sull’isola, ma non viaggiare in altre parti del paese per 14 giorni.



Gli scettici si chiedono se le persone saranno disposte ad accettare più restrizioni tra cui ripetuti test sui virus e app di tracciamento obbligatorie, ma il Governo spera che il fascino delle famose spiagge dell'isola - e l'idea di una vacanza al mare dopo lunghi blocchi - saranno sufficiente.



I primi due mesi del 2020, prima che venissero messe in atto le restrizioni ai viaggi, sono stati tra i migliori di sempre di Phuket e l'isola ha visto più di 3 milioni di visitatori nei primi cinque mesi dell'anno, inclusi più di 2 milioni di stranieri. Per i primi cinque mesi del 2021, ci sono stati meno di mezzo milione di visitatori e tutti tranne circa 5mila erano viaggiatori nazionali.



Secondo il piano Sandbox, i visitatori di Phuket saranno soggetti alla maggior parte degli stessi controlli affrontati da quelli del resto del Paese, ma invece di essere messi in quarantena in una stanza d'albergo attentamente monitorata per 14 giorni saranno confinati nell'isola più grande della Thailandia , dove possono rilassarsi sulle spiagge.