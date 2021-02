Thailandia verso il passaporto vaccinale per l’estate

12:35

Si allunga la lista dei Paesi che stanno valutando il via libera agli ingressi dall’estero solo per i vaccinati. La misura è allo studio del governo della Thailandia.

Un piano a questo proposito sarebbe atteso entro giugno, in tempo per la stagione estiva.



Alcune tappe intermedie sono previste per il primo trimestre, con campagne di marketing, e nel secondo trimestre, con l’introduzione della quarantena.



Come riporta bangkokpost.com, il passaporto vaccinale viene visto dal Paese come un’opportunità per perdere meno visitatori possibili durante i mesi critici. Secondo le rilevazioni dell’autorità per il Turismo del Paese, infatti, la misura della quarantena scoraggerebbe più turisti rispetto alla richiesta di un vaccino.