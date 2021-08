Spagna, arriva la quinta ondata: Barcellona vuole il coprifuoco

11:40

La Spagna è alle prese con la quinta ondata dell’infezione da Covid-19 e la situazione peggiore si sta verificando in Catalogna, dove oltre il 40% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid.

Il governo catalano dunque insiste perché sia ripristinato a Barcellona il coprifuoco, rimasto in vigore per oltre un mese e abolito solo da pochi giorni. La decisione del tribunale superiore regionale, come spiega corriere.it, è attesa nelle prossime ore e dovrebbe riguardare anche altri 61 comuni con più di 20mila abitanti.



Dopo la Catalogna l’area più colpita è quella di Madrid.

Attentamente monitorata anche la situazione epidemiologica di Baleari e Canarie, dove le misure di contenimento vengono tarate località per località in base all’andamento della pandemia. In qualche caso, quindi, possono essere periodicamente limitati gli spostamenti tra isole vicine. Possono variare anche gli orari di apertura dei negozi o le regole per riunioni di famiglia o tra amici.