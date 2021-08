Iberia, British, American e Finnair lanciano Net Prime Combinability

15:09

Si chiama Net Prime Combinability la novità lanciata da Atlantic Joint Business, l’alleanza transatlantica di cui fanno parte Iberia, British, Finnair e American Airlines.

Verranno proposte vacanze con tariffe nette in Spagna, Europa e Regno Unito, si legge su preferente, con le quali i passeggeri leisure potranno combinare le compagnie Ajb in un unico biglietto senza la necessità di utilizzare il codeshare.



"La combinazione di questi numeri di volo migliora l'esperienza complessiva del cliente – si legge in una lettera inviata da Iberia alle agenzie di viaggi - offrendo opzioni più interessanti per i viaggiatori di volare con codici diversi all'interno dell'Ajb in entrambe le direzioni".