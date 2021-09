10:57

Niente Green Pass in Inghilterra. Londra ha deciso che non introdurrà il certificato verde, previsto in un primo momento per fine settembre. Le motivazioni sono diverse: innanzitutto in Inghilterra la campagna vaccinale è stata più rapida rispetto ad altri Paesi, consentendo di osservare prima gli effetti dell’immunizzazione.

Inoltre, il Green Pass sarebbe dovuto passare dal Parlamento, ma difficilmente avrebbe superato questo esame. L’introduzione dell’obbligo di certificato per alcune attività, infatti, incontrava un’opposizione bipartisan, dal momento che si erano espressi in senso contrario sia buona parte della maggioranza sia il leader dei laburisti.



Il ‘liberi tutti’ introdotto lo scorso 19 luglio è dunque destinato a restare tale, dal momento che Boris Johnson sembra deciso a non introdurre nuove restrizioni, come riporta corriere.it. Dunque, non dovrebbero più arrivare lockdown, dal momento che, ha affermato Londra, il vaccino rappresenta una difesa sufficiente contro il virus.