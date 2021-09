Czech Tourism lancia un contest: in palio un viaggio a Praga per due

19:30

Si vola a Praga grazie all'Ente Nazionale Ceco per il Turismo. Attraverso l'iniziativa 'Milano ha un nuovo murale. Dagli un nome', Czech Tourism ha messo in palio un viaggio per due persone nella capitale della Repubblica Ceca.

Per accaparrarsi il premio, basta dare prova della propria fantasia e trovare un nome - entro il 30 settembre - all'opera di street art di Solo & Diamond realizzata a Milano, in via Morosini 4, su commissione di Czech Tourism.



Il 22 ottobre il vincitore sarà premiato con un viaggio/soggiorno (da effettuare entro il 22.10.2022) della durata di 4 giorni e 3 notti, per 2 persone, comprensivo di biglietti aerei a/r, pernottamento per 3 notti in una Dbl con prima colazione e una guida per 3 ore. Per conoscere i dettagli dell'iniziativa, è possibile consultare la pagina dedicata al contest sul sito dell'ente. L. F.