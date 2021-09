Ue, aggiornata la lista dei Paesi “sicuri”: fuori Giappone e Albania

11:25

L’Unione europea ha aggiornato l’elenco dei Paesi terzi ammessi per i viaggi non essenziali. Secondo quanto riporta Ansa.it, il Consiglio ha infatti modificato l’elenco degli Stati a basso rischio epidemiologico - e verso cui è consigliabile rimuovere le limitazioni -, aggiungendo l’Uruguay e togliendo Albania, Armenia, Azerbaigian, Brunei, Giappone e Serbia.

Non si tratta, però, di una decisione vincolante.



L’esclusione dalla lista dei Paesi considerati "sicuri", precisa l’agenzia di stampa, non pregiudica la possibilità di revocare le restrizioni per quanti abbiano completato il ciclo vaccinale.