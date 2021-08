Viaggi non essenziali Usa-Europa, la Commissione Ue: “Manca reciprocità”

15:52

L’Ue al lavoro per risolvere il problema della “mancata reciprocità” nella gestione dei viaggi non essenziali tra Usa ed Europa. Mentre si attende nel pomeriggio la revisione dell’elenco dei Paesi terzi ammessi nel Vecchio Continente per i soggiorni leisure, la Commissione Ue fa sapere di seguire “molto da vicino la questione dei viaggi dei cittadini Ue verso gli Stati Uniti e viceversa”.

Secondo quanto riferito da un portavoce della Commissione ad Ansa.it, nelle scorse ore la commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, avrebbe sottoposto il problema della reciprocità al Segretario di Stato alla Sicurezza Usa, Alejandro Mayorkas, nel corso di una visita ufficiale a Washignton, chiedendo un alleggerimento delle restrizioni per i cittadini Ue.



La Commissaria avrebbe esposto il disappunto dei leader europei per il mantenimento dello stop ai viaggi leisure negli Stati Uniti dal Vecchio Continente. Un trattamento che starebbe infastidendo i Paesi europei, che negli ultimi mesi sono tornati ad accogliere i cittadini statunitensi immunizzati.