08:08

Un’ulteriore doccia fredda potrebbe gelare le speranze dei tour operator italiani specializzati nel prodotto Usa: gli Stati Uniti potrebbero, infatti, mantenere i loro confini chiusi ai visitatori europei fino a dopo il Thanksgiving di novembre.

Una notizia che è già molto più di un gossip, dal momento che le stesse compagnie aeree a stelle strisce stanno ipotizzando la riduzione dei voli transatlantici in vista della stagione invernale.



Secondo quanto riporta The Telegraph c’è già chi rinuncerà al lancio dei voli invernali da Londra a New York, mentre altri prevedono che il divieto dei collegamenti transatlantici continuerà fino all’inverno.

In realtà la Casa Bianca, come racconta TravelMole, aveva affermato di essere attivamente alla ricerca di un modo per riaprire le frontiere ai cittadini dell'Ue e del Regno Unito, anche se solo per i viaggiatori completamente vaccinati.



Tuttavia l’imperversare della variante Delta sta preoccupando i funzionari statunitensi, anche se le compagnie aeree e gli operatori stanno continuando a fare pressione sull’amministrazione Biden per chiedere una data di riapertura. S. G.