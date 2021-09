Filippine: al via ‘More Fun Awaits’, la campagna per accogliere i turisti

08:00

Il dipartimento del Turismo delle Filippine ha lanciato la campagna ‘More Fun Awaits’ per rafforzare il posizionamento delle Filippine come destinazione turistica nel mercato globale una volta che i viaggi leisure internazionali verso il Paese riprenderanno.

La campagna è focalizzata sulla comunicazione di tutte quelle destinazioni che sono già pronte per essere visitate, al momento solo da viaggiatori locali e che vantano procedure e protocolli di salute e sicurezza all’avanguardia. Inoltre include anche tutti i nuovi prodotti e i circuiti turistici, sviluppati in partnership con attori della filiera turistica, che saranno proposti ai viaggiatori una volta che si potrà tornare ad una nuova normalità.

Oltre alle mete turistiche di sole e mare, la campagna punta i riflettori su nuovi e migliorati tour in bicicletta, circuiti subacquei, circuiti turistici gastronomici, escursioni e trekking, musei all'aperto attraverso percorsi storici e culturali, giusto per citare alcuni esempi.



Ma non è tutto; More Fun Awaits include anche un nuovo sito web (www.morefunawaits.com) che contiene video su tutto il Paese, articoli di viaggio e infografiche per invogliare i turisti a considerare le Filippine come la prossima destinazione di viaggio in Asia, una volta che le restrizioni di viaggio saranno state rimosse.

Inoltre la campagna include anche un’attività di crowdsourcing che invita i filippini a diventare guide turistiche della loro città natale, pubblicando i propri tour virtuali sui social media o condividendo le proprie foto delle destinazioni, delle attività o dei piatti consigliati. I post devono includere l'hashtag #MoreFunAwaits e quelli selezionati verranno condivisi nelle pagine social ufficiali dell’ente. Largo spazio sarà dato a tutti coloro che sono impiegati nel settore turistico e che, a causa della pandemia, hanno fronteggiato particolari difficoltà. Informazioni su Philippines.travel.it