Kyriaki Boulasidou: "Dopo un'estate positiva siamo pronti per la destagionalizzazione di una destinazione valida 12 mesi all'anno...

"La Grecia ha rivestito un ruolo da protagonista durante l’ultima stagione estiva. Il Paese è riuscito a catalizzare buona parte delle preferenze degli italiani che hanno deciso di spingersi all’estero. E la presenza dell’Ente Ellenico per il Turismo a TTG Travel Experience è un segnale forte per una ripartenza ancor più decisa già a partire dalla prossima stagione. “Sicuramente la Grecia è stata tra i protagonisti di questa stagione - conferma la direttrice dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo in Italia, Kyriaki Boulasidou -. Il modo in cui il Governo greco ha gestito la pandemia, l’apertura del turismo, i protocolli sanitari, i controlli: tutto questo ha fatto sì che i turisti abbiano scelto la Grecia come destinazione per le vacanze...”. (continua a leggere nella ditigal edition)