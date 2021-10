Anguilla aggiorna il protocollo d'ingresso, le nuove regole

12:31

Anguilla ha aggiornato il protocollo d'ingresso per i visitatori che arriveranno nel Paese dal prossimo lunedì 1 novembre. Requisito indispensabile è aver completato il ciclo vaccinale da tre settimane o 21 giorni dopo la seconda dose di vaccino. Sono esentati i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni e le donne incinte e i vaccini misti sono accettati, a patto però che siano una variante di Pfizer, AstraZeneca e Moderna.

I viaggiatori devono richiedere il permesso di ingresso sul sito www.ivisitanguilla.com; la tassa per i test di arrivo è di 50 dollari a persona. È inoltre necessario presentare un test Covid-19 negativo, che dovrà essere fatto tra i 2 e i 5 giorni prima dell'arrivo.



Stop alla quarantena all'arrivo

All’arrivo i viaggiatori saranno sottoposti a un test. Fino al momento del ricevimento dell’esito del test (di solito il risultato viene consegnato entro 24 ore) sarà richiesto di rimanere nell’hotel, nella villa con licenza o in altri alloggi in affitto. Se il risultato del test sarà negativo non ci sarà alcun obbligo di quarantena. I visitatori che viaggiano con minori non vaccinati non avranno bisogno di rimanere in quarantena. Gli ospiti che soggiornano sull'isola per più di 8 giorni possono essere testati il quarto giorno dal loro arrivo, senza alcun costo aggiuntivo.