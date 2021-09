Anguilla: stop alla quarantena per i turisti internazionali

11:48

Anche Anguilla ha deciso di allentare le restrizioni per i turisti internazionali in arrivo sul suo territorio. I visitatori che soggiornano in un hotel, resort o in villa con licenza, per qualsiasi durata del soggiorno, non dovranno più

sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 4 giorni, ma verranno testati all'arrivo e dovranno rimanere nel loro hotel o nella residenza scelta per le vacanze in attesa dei risultati del test di arrivo, che di solito viene consegnato entro 12 ore.

Una volta ricevuto il risultato negativo del test, saranno liberi di lasciare la proprietà ed esplorare l'isola. Tutti i visitatori verranno comunque testati anche il quarto giorno del loro soggiorno.



Solo turisti vaccinati

In ogni caso potranno entrare ad Anguilla solo i viaggiatori adulti completamente vaccinati, ossia coloro che abbiano ricevuto l'ultima dose di vaccino almeno 21 giorni prima dell'arrivo sull'isola. Sono esentati da tale obbligo i minori fino a 17 anni e le donne in stato di gravidanza.



I visitatori internazionali devono richiedere il permesso di ingresso su www.ivisitanguilla.com e presentare il risultato negativo di un test PCR Covid-19 con tampone nasofaringeo prelevato 3-5 giorni prima dell'arrivo sull'isola.