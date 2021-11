10:36

Una revisione delle regole per i viaggi tra i Paesi dell’Unione europea che non penalizzi tutta la popolazione già vaccinata ma che al contempo cerchi di mettere un freno alla quarta ondata del Covid che in alcuni Paesi sta creando preoccupazioni.

Sarà questo uno dei temi all’ordine del giorno della Commissione europea all’inizio della prossima settimana. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l’escalation dei contagi avrebbe indotto l’Ue a un’accelerata sui provvedimenti da mettere in atto andando probabilmente a ‘colpire’ la popolazione non vaccinata.



"Crediamo che chi ha certificazioni valide, in linea di principio, non debba essere soggetto a ulteriori restrizioni. Allo stesso tempo - ha dichiarato Ana Gallego Torres, direttrice generale della Dg Giustizia e consumatori della Commissione europea nel corso di un’audizione - dobbiamo restare vigili in merito al recente deterioramento della situazione epidemiologica in diversi Stati membri".