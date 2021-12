Austria, il lockdown esteso per altri 10 giorni

15:31

L'Austria ha deciso di estendere di altri dieci giorni il lockdown nazionale, imposto per contenere la diffusione del coronavirus dopo l'emergere della variante Omicron e in vista del Natale.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la mozione è stata approvata dal Partito popolare austriaco al governo e dai Verdi, con il sostegno del Partito della Libertà.

Come segnalato da Die Presse, il Parlamento ha anche approvato una modifica degli orari di apertura dei negozi, che dovranno chiudere alle 19 invece che alle 21. Il Governo si è tuttavia impegnato a revocare le misure di restrizione il 12 dicembre per coloro che sono vaccinati o sono guariti di recente. Nonostante i casi giornalieri di Covid-19 siano diminuiti in Austria da quando il Governo ha deciso di attuare nuove misure restrittive, il tasso di ospedalizzazione continua ad aumentare. Vienna ha anche annunciato che saranno inflitte multe fino a 7.200 euro per chi non si sarà vaccinato entro febbraio.