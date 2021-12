Minaccia Omicron, il Canada ripristina la quarantena per tutti

15:55

Tra i Paesi che stanno inasprendo i controlli per contrastare la minaccia della nuova variante Omicron di Covid-19 c’è anche il Canada. A partire da oggi, come annunciato dal ministro della Salute canadese Jean-Yves Duclos, i viaggiatori – anche se completamente vaccinati - che giungono in Canada in aereo devono sottoporsi a un test di screening all'arrivo che, come spiega Destination Canada, è pagato dal Governo canadese. Scatta anche da oggi l’obbligo della quarantena in attesa dell'esito del tampone: un autoisolamento che, spiega l’ente, dev’ essere fatto in un luogo adatto, in modo da evitare contatti con l’esterno.

Entro 72 ore prima del loro arrivo in Canada i viaggiatori dovranno registrarsi su questa piattaforma (disponibile anche come applicazione mobile gratuita) per scaricare la documentazione di vaccinazione e specificare il proprio piano di quarantena.