Bali cerca la ripresa sul turismo

11:12

L’Isola di Bali cerca di ripartire dopo la bufera del Covid. Una delle principali località turistiche dell’Oriente ha riaperto i confini per i viaggiatori in arrivo da 19 Paesi dopo un anno e mezzo di chiusura dei confini.

Come riporta ilpost.it i numeri hanno stentato a decollare, ma secondo gli addetti ai lavori ci sarebbero comunque spiragli di ripartenza.



A frenare, per il momento, sono le regole di ingresso, che prevedono il completamento del ciclo di vaccinazione oltre al test Pcr, oltre alla richiesta del visto apposito, un’assicurazione di viaggio e la quarantena dopo l’arrivo.



Ma a frenare ulteriormente, per il momento, è la regola che impone ai viaggiatori di arrivare con un volo diretto dal proprio Paese. Che però, in molti casi, non ci sono. Inoltre all’aeroporto di Bali non sono stati ripristinati i voli internazionali. E per questo i turisti sono arrivati per lo più con Yacht privati.