La Francia contro il Covid, scattano le nuove regole

12:41

La Francia corre ai ripari dopo l’impennata di casi di Covid-19 alla vigilia di Natale. Tra le nuove regole il divieto, a partire dal 3 gennaio, di consumazione in piedi nei locali, mentre i grandi eventi saranno limitati a 2mila persone al chiuso e 5mila all’aperto e si tornerà allo smart working obbligatorio per almeno tre giorni a settimana.

A partire dal 15 gennaio, poi, sarà introdotto il Super green pass su modello italiano: per accedere a ristoranti, cinema e palestre - spiega ilfattoquotidiano.it - non basterà più il solo tampone, ma occorrerà avere un pass vaccinale. È intanto già possibile prenotare la terza dose di vaccino a soli tre mesi dalla seconda. “Dobbiamo rafforzare i nostro scudo contro il virus” ha spiegato il premier Jean Castex dopo il consiglio dei ministri, annunciando anche pene più severe per chi spaccia green pass falsi.