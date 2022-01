La Francia mette gli Usa in red list

16:12

La Francia mette gli Stati Uniti in red list. Il cambio di colore è dovuto all'aumentare dei casi di Covid oltreoceano.

Per chi, dunque, dovrà volare verso Parigi o altre città francesi sono previste maggiori restrizioni basate sostanzialmente sul proprio status di vaccinazione. Secondo quanto indicato nel sito ufficiale del governo francese, gli americani non vaccinati saranno autorizzati a entrare e uscire dalla Francia soltanto per 'ragioni indefettibili' e non derogabili. Obbligatorio inoltre il risultato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti al viaggio, un ulteriore test all'arrivo e in alcuni casi potrà essere richiesto di dare informazioni dettagliate sul luogo in cui si permarrà durante la quarantena di 10 giorni.



Chi invece ha già completato il ciclo vaccinale, riporta simpleflying.com, dovrà mostrare il certificato che ne dia prova in aggiunta a un tampone negativo effettuato non prima delle 48 ore precedenti al viaggio e una dichiarazione che attesti il proprio stato di buona salute. G.G.