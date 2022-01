Giappone: frontiere chiuse agli stranieri fino a fine febbraio

12:09

Il Giappone prolungherà almeno fino al 28 febbraio la chiusura delle frontiere agli stranieri a causa dell'espansione della variante Omicron nel Paese e accelererà la diffusione della dose di richiamo.

Come riportato da Hosteltur, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato che il Governo riaprirà un centro di vaccinazione per somministrare la terza dose alla popolazione anziana e accelerare la diffusione presso il resto della popolazione da marzo. Prevista anche l’accelerazione al via della vaccinazione ai bambini di età inferiore ai 12 anni, ancora in attesa di approvazione nel Paese.



L'arcipelago orientale ha registrato più di 8mila casi giornalieri durante lo scorso fine settimana e da allora sono in allerta Hiroshima, Yamaguchi e Okinawa, tre prefetture a ovest e a sud del Paese, dove l'orario di lavoro è stato ridotto.