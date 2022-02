Portogallo senza test d’ingresso, il Paese apre ai vaccinati

09:48

Anche il Portogallo ha deciso di eliminare il test negativo obbligatorio per entrare nel suo territorio. I passeggeri vaccinati ora sono dunque tenuti a presentare soltanto il Green pass, o un certificato digitale Ue Covid-19 in una delle sue modalità, oppure un’altra dimostrazione di riconosciuta vaccinazione.

“Il nostro Paese non ha mai smesso di lavorare per accogliere i turisti e abbiamo adottato le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei nostri visitatori e dei residenti - sottolinea Luis Araújo, Presidente del Turismo del Portogallo -. Rispetteremo la nostra missione nel fornire la migliore esperienza turistica con i più elevati standard di sicurezza”.



Accoglienza in sicurezza

E aggiunge come l’industria del turismo portoghese sia operativa da diversi mesi: ”Siamo pronti - prosegue - ad accogliere in sicurezza tutti i visitatori mentre ci dirigiamo con cautela verso un mondo post-pandemico”.



Tre gli obiettivi del Paese, evidenzia: “Rigenerare il nostro ecosistema per fornire un turismo migliore, digitalizzare l'offerta per garantire esperienze fluide su tutto il territorio e crescere di appeal creando prodotti unici e di alto valore, che siano in grado di attirare i turisti”.