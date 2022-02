Svizzera a porte aperte: abolite le restrizioni

09:48

L’unico ricordo del Covid saranno le mascherine sui mezzi pubblici. La Svizzera ha annunciato l’abolizione di tutte le restrizioni legate alla pandemia, a parte appunto l’uso dei dispositivi di protezione sui trasporti.

A partire da oggi, come riporta ilsole24ore.com, non sarà più necessario il green pass per accedere a negozi, ristoranti, manifestazioni e in generale strutture aperte al pubblico. Saranno anche abolite tutte le misure sanitarie per l’ingresso nel Paese.



Inoltre, precisa ancora il portale del quotidiano finanziario, non saranno più rilasciati i certificati Swiss Covid, ma solo i certificati riconosciuti dall’Ue.