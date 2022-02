Repubblica Ceca: stop ai test per i vaccinati in ingresso

14:01

Regole più semplici per entrare in Repubblica Ceca. L’ente del turismo del Paese ha annunciato un allentamento delle restrizioni per gli ingressi: tra le principali novità, lo stop ai test Pcr per i turisti in arrivo dall’Ue vaccinati o guariti. L’unica formalità sarà la compilazione di un modulo di arrivo online. Le norme non si applicano per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Inoltre, l’utilizzo della mascherina FFP2 è richiesto solo all’interno degli spazi chiusi.



Jan Herget, direttore di CzechTourism, aggiunge: "L'ultimo sondaggio della European Travel Commission mostra un aumento della domanda di viaggi in Europa e credo che semplificare in modo significativo le condizioni per l'ingresso nella Repubblica Ceca aiuterà ad aumentare la curva di crescita del turismo incoming”.