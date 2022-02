Western Australia: confini aperti dal 3 marzo

08:00

Anche il Western Australia rivede le norme per l’ingresso alle frontiere. A partire dal prossimo 3 marzo prenderà il via il piano per la riapertura, inizialmente previsto per il 20 gennaio e poi rimandato per la situazione epidemiologica.

I viaggi interstatali nel Paese saranno possibili con il possesso di un G2G Pass (che si ottiene tramite la registrazione sull’apposita piattaforma), la vaccinazione con tripla dose per gli idonei e un test antigienico negativo all’arrivo effettuato nelle 12 ore prevedenti.



I viaggiatori internazionali potranno entrare a patto di soddisfare i requisiti del Commonwealth per entrare in Australia, essere completamente vaccinati, se idonei, essere in possesso del G2G Pass, effettuare un test rapido antigenico entro le 12 ore precedenti.



I residenti australiani non vaccinati devono invece completare il periodo di quarantena in albergo.