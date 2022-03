La Slovenia riparte con il trade: focus sul turismo attivo

21:00

L’ente sloveno per il turismo in Italia guidato da Aljoša Ota prosegue sulla via della promozione. Dopo il successo del workshop virtuale Feel Slovenia Business Date, che ha visto il coinvolgimento di 25 seller e 40 buyer, l’ente si appresta a partecipare alla prossima edizione della Bmt.



“Rinnoviamo ancora una volta la partecipazione alla fiera di Napoli - spiega Ota -. Gli operatori e le agenzie del Centro e Sud Italia hanno via via, nel corso degli anni, dato fiducia alla nostra destinazione, inserendola in programmazione e proponendola ai propri clienti con evidenti esiti in termini di arrivi”.



Il focus è sulla prossima stagione estiva con l’outdoor come pilastro dei prodotti proposti: montagne, laghi, la valle dell’Isonzo e le relative attività outdoor per tutti i gusti. Dal trekking, ad arrampicate, hiking e cicloturismo. Proprio le due ruote sono nel dna sloveno; le ampie possibilità fra mountain bike, downhill, enduro, e-bike e bici da strada fanno della Slovenia una delle mete più apprezzate per scoprire la destinazione in maniera green e sostenibile.



Due ruote spesso abbinate agli aspetti culturali e gastronomici più interessanti del Paese: connubio che, nella realizzazione della nuova Green Gourmet Route, trova la migliore espressione.